В Германии предлагают приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. С таким требованием выступил претендент на пост лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и возможный преемник Ангелы Меркель на должности канцлера ФРГ Фридрих Мерц.
«Я предлагаю ввести немедленное двухлетнее замораживание строительства, то есть мораторий», — цитирует Мерца ТАСС. Он признался, что раньше поддерживал российско-германский проект, хоть и испытывал сомнения по этому поводу. Однако после произошедшего с Навальным, как считает политик, Европа должна отреагировать.
Члены немецких политических партий разошлись во мнении по ситуации с блогером Навальным. Представители Свободной демократической партии (СвДП) считают, что нужно отказаться от «Северного потока — 2», а в Левой партии призывают не делать скоропалительных выводов. Там, в частности, выступают за продолжение строительства. Планировалось, что работы завершатся до конца 2020 года либо в первом квартале 2021 года, сообщает «Национальная служба новостей».
Ранее немецкая оппозиционная партия «Зеленые» также призвала правительство ФРГ остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с Навальным. Сама Меркель ранее заявляла, что нецелесообразно связывать совместный проект с произошедшим, пишет
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