В Совфеде ответили на отказ Берлина передать пробы Навального РФ

Анализы Алексея Навального были переданы ОЗХО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Германия должна доказать происхождение веществ, которые были переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), и объяснить их связь со случившимся с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Пока в связке „Навальный — отравление — Новичок — Россия“ разорваны все связи. И без подтверждения этих связей выводы ОЗХО (а то, что передали „то что надо“, сомнений нет, и выводы предопределены) они точно так же не будут иметь никакой достоверности и никакой силы», — написал Косачев в своем Facebook. По словам Косачева, доказать причастность этих веществ можно только через сотрудничество с российской стороной. А так как этого нет, это следует воспринимать, как верный признак возможной подтасовки, считает сенатор.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Блогера госпитализировали. Он впал в кому, и его доставили в клинику «Шарите» в Германии. 7 сентября берлинские врачи заявили, что Навальный вышел из комы.

В «Шарите» утверждают, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Россия возмущена тем, что власти Германии не отвечают на официальные запросы по делу Навального, передает RT. Минобороны Германии передало результаты Навального в ОЗХО, отметив, что не видят оснований для передачи этих данных России напрямую, пишет «Национальная служба новостей».