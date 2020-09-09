09 сентября 2020

«Ъ»: дело Навального грозит подрывом отношений России и Запада

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Митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Москва, навальный алексей, триколор, флаг россии, российский флаг
Дело Алексея Навального может усугубить отношения России и Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Ситуация вокруг госпитализации блогера Алексея Навального развивается по худшему сценарию. Она становится «миной под последним мостом взаимодействия» России и Евросоюза, считает директор Центра политических исследований Андрей Федоров.

«Ситуация развивается по худшему сценарию, грозя отношениям России с Западом новым системным кризисом, сопоставимым с кризисом 2014 года, вызванным ситуацией на Украине и присоединением Крыма», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Как подчеркнул в беседе с изданием Федоров, Берлин не может ни передать Москве данные проведенного расследования, поскольку против этого выступает супруга блогера Юлия, ни допустить российских медиков в лаборатории Бундесвера, поскольку опасается утечек секретной информации. «В итоге ситуация зашла в тупик, и обе стороны вошли в жесткий клинч, никто не намерен отступать. Так дело Навального становится миной под последним мостом взаимодействия России и ЕС», — считает собеседник газеты. Такое положение дел, считает эксперт, сулит РФ утрату надежды на возобновление диалога с Евросоюзом и новой конфронтацией с Соединенными Штатами Америки.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера отвезли в местную больницу, а некоторое время спустя он был доставлен в немецкую клинику «Шарите». 7 сентября блогер пришел в сознание. Берлин утверждал, что в организме Навального якобы найдены следы отравляющего вещества типа «Новичок». Но российские криминалисты и медики ничего подобного не обнаружили.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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