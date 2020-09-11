Выяснилось, почему Путин не стал говорить с врио губернатора ЕАО

Владимир Путин не смог встретиться с Ростиславом Гольдштейном из-за напряженного графика Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стало известно, почему президент России Владимир Путин встретился перед выборами с временно исполняющими обязанности губернаторов, но среди них не оказалось врио главы Еврейского автономного округа Ростислава Гольдштейна. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Это связано с рабочим графиком президента. Безусловно, он не может провести встречи со всеми, и у него нет такой задачи. Какие-то выводы делать в связи с тем, что общения не было, было бы совершенно неправильно. Каждый врио главы региона принял решение участвовать в выборах, работает по своей программе, повестка дня у каждого чрезвычайно напряженная, поэтому встречи — не главное. Главное, что врио на месте и как выстраивает свою работу», — объяснил Песков.

11 — 13 сентября в России проходят выборы в регионах России. В 20 субъектах выбирают новых губернаторов, еще в 11 — депутатов законодательных органов.