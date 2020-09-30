Глава МВД ответил на письмо «Омбудсмена полиции»

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Правительство РФ, колокольцев владимир
Владимир Воронцов написал письмо на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцев и получил ответ Фото: Официальный сайт Президента РФ

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов получил ответ от главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Информация об этом появилась в telegram-канале «Омбудсмен полиции».

В своем письме к главе МВД Воронцов высказал мнение, что уголовные дела были заведены на него из-за деятельности проекта «Омбудсмен полиции». «При наличии у вас конкретной информации о коррупционных проявлениях в системе МВД России либо в случае нарушения ваших прав и законных интересов неправомерными действиями сотрудников органов внутренних дел РФ вы можете сообщить об этом письменно», — говорится в ответном письме, которое опубликовано в telegram-канале Воронцова.

Воронцов проходит по 14 уголовным делам — среди них обвинения в вымогательстве, клевете, распространении порнографии и оскорблении сотрудников власти. В мае его взяли под стражу и отправили в СИЗО. В конце июля Дорогомиловский суд Москвы продлил Воронцову до 6 ноября, передает RT. В начале сентября «Омбудсмену полиции» предъявили обвинение по трем статьям, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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