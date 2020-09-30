Глава МВД ответил на письмо «Омбудсмена полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов получил ответ от главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Информация об этом появилась в telegram-канале «Омбудсмен полиции».
В своем письме к главе МВД Воронцов высказал мнение, что уголовные дела были заведены на него из-за деятельности проекта «Омбудсмен полиции». «При наличии у вас конкретной информации о коррупционных проявлениях в системе МВД России либо в случае нарушения ваших прав и законных интересов неправомерными действиями сотрудников органов внутренних дел РФ вы можете сообщить об этом письменно», — говорится в ответном письме, которое опубликовано в telegram-канале Воронцова.
Воронцов проходит по 14 уголовным делам — среди них обвинения в вымогательстве, клевете, распространении порнографии и оскорблении сотрудников власти. В мае его взяли под стражу и отправили в СИЗО. В конце июля Дорогомиловский суд Москвы продлил Воронцову до 6 ноября, передает RT. В начале сентября «Омбудсмену полиции» предъявили обвинение по трем статьям, пишет агентство Nation News.
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