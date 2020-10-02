02 октября 2020

Онищенко прокомментировал заражение Трампа коронавирусом. «Находится в группе риска»

© Служба новостей «URA.RU»
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Геннадий Онищенко рекомендовал Дональду Трампу умерить активность и прислушиваться к врачам Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Американские врачи сделают все возможное для выздоровления президента страны Дональда Трампа. Но тот находится в группе риска, поэтому ему следует снизить активность и следовать рекомендациям медиков. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Это очень важно, потому что сейчас непростой период в истории Америки: 7 миллионов заболевших, что очень серьезно. А Трамп по возрасту и по состоянию здоровья находится в группе риска, хотя, судя по его активности, достаточно бодр», — приводит «Вечерняя Москва» слова Онищенко. Он добавил, что такие люди, как Трамп, являются трудными пациентами, поэтому американскому лидеру стоит умерить активность и внимательно следовать рекомендациям врачей.

О том, что у Дональда и Мелании Трамп диагностирован COVID-19 стало известно 2 октября. Позже Белый дом сообщил, что глава государства «В качестве меры предосторожности» будет перевезен на несколько дней в военный госпиталь.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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