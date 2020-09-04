04 сентября 2020

В соцсетях оценили запись переговоров Германии и Польши. «Диву даюсь с этого „крепкого орешка“»

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Пользователи соцсетей допускают, что диалог мог написать сам Лукашенко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Алексей Навальный впал в кому

Пользователи соцсетей отреагировали на запись «разговора» между Германией и Польшей о болезни блогера Алексея Навального. Свои комментарии пользователи выложили в Telegram и Twitter.

Ранее пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко опубликовала запись разговора между Берлином и Варшавой, в котором обсуждалось, что дело Навального — это фальсификация. По словам переговорщиков, «отравление» устроили, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

При этом Лукашенко назвали «крепким орешком», а президенту РФ Владимиру Путину посоветовали «не совать нос» в дела союзного государства. Пользователи соцсетей усомнились в подлинности диалога между Германией и Польшей.

Некоторые пользователи намекают, что диалог был сфабрикован белорусском правительством.

Даже допускают, что текст мог написать сам Лукашенко.

Некоторые усомнились в важности перехвата этого разговора.

Спародировали и неестественную манеру разговора переговорщиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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