Пользователи соцсетей допускают, что диалог мог написать сам Лукашенко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Пользователи соцсетей отреагировали на запись «разговора» между Германией и Польшей о болезни блогера Алексея Навального. Свои комментарии пользователи выложили в Telegram и Twitter.

Ранее пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко опубликовала запись разговора между Берлином и Варшавой, в котором обсуждалось, что дело Навального — это фальсификация. По словам переговорщиков, «отравление» устроили, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

При этом Лукашенко назвали «крепким орешком», а президенту РФ Владимиру Путину посоветовали «не совать нос» в дела союзного государства. Пользователи соцсетей усомнились в подлинности диалога между Германией и Польшей.

Некоторые пользователи намекают, что диалог был сфабрикован белорусском правительством.

Даже допускают, что текст мог написать сам Лукашенко.

Переговоры Варшавы и Берлина би лайк: «О! О! и скажите яшчэ шо я крэпкий арэшак!!! Обожаю этот фильм!!!!!!1)))» — nastassia (@nastass45849478) September 4, 2020

Некоторые усомнились в важности перехвата этого разговора.

Вся жизнь — разведка, а ты в ней перехватываешь разговор Варшавы и Берлина — Артём (@marvelous_ember) September 4, 2020

Спародировали и неестественную манеру разговора переговорщиков.

Записи переговоров Варшавы и Берлина были перехвачены детективным агентством "Лунный свет".



Такой, конечно, Гудзонский ястреб ваш Лукашенко, просто диву даюсь с этого Крепкого орешка. — Right Now (@R1ght_Now) September 4, 2020

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