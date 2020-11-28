Кудрин призвал власти оказать поддержку населению в пандемию

Алексей Кудрин положительно оценил меры правительства по поддержке граждан в период первой волны пандемии Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что правительство должно продолжить поддержку населения и бизнеса в период кризиса и второй волны пандемии коронавируса. Он отметил, что предпринятые ранее властями меры дали положительный эффект.

«Правительство предприняло серьезные меры для поддержки населения и бизнеса, выделили 3,3 трлн рублей. Более 70% отмечали, что это стало значимой поддержкой для их семей. Это весомо. Учитывая серьезность ситуации, поддержку надо и продолжать, и усиливать», — написал Алексей Кудрин в Twitter.

Ранее глава СП спрогнозировал, что вторая волна пандемии коронавируса может спровоцировать рост безработицы в России. Также президент РФ Владимир Путин говорил о том, что главным риском пандемии может стать застойная массовая безработица. Минэкономразвития РФ назвало ситуацию с количеством безработного населения в стране стабилизирующейся, передает агентство Nation News.