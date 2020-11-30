Мировое музейное сообщество многое потеряло после ухода из жизни президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой. Она была выдающимся человеком, объяснил URA.RU бывший директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.
«Это выдающийся человек, это человек-эпоха, это ветеран Великой Отечественной войны, много сделавшая для музейной отрасли Советского союза, а затем и современной России. Очень грустное, печальное известие, я узнал буквально час назад. Еще пока до конца не осознал произошедшее. Это огромная утрата для всего музейного мирового сообщества», — говорит Кононов.
Антонова воспитала множество учеников и последователей. Экс-директор департамента музеев признался, что пока работал в Минкульте, много раз приходил за советом по самым сложным вопросам именно к Ирине Александровне. Беседы с ней могли длиться часами, вспоминает Кононов. «Всегда поражала ее ясность мысли, ее государственный подход к вопросам сохранения и популяризации музейного наследия. Большая утрата…» — заключил он.
Ирина Антонова умерла в понедельник вечером 30 ноября в возрасте 98 лет. Она была кавалером ордена «За заслуги перед отечеством» и участником ВОВ, дважды удостаивалась государственных премий России. Также Антонова являлась заслуженным деятелем искусств РСФСР.
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