В Совфеде раскрыли основные положения закона об удаленной работе

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Тем, кто работает из дома, нельзя снижать зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Законопроект об удаленной работе, принятый Госдумой, отправился к сенаторам. Об этом заявила глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

«В случае, если ту же работу человек дистанционно проводил у себя дома, а потом понял, что ему нужно поехать в летний период, например, в Сочи, находясь на пляже, не мог в полном объеме выполнять работу, то работодатель имеет право уволить такого сотрудника», — цитирует Святенко ТАСС. Также в законе прописаны следующие положения:

  • Нормы труда и отдыха, прописанные в Трудовом кодексе, распространяются и на удаленную работу;
  • Временный перевод работника на удаленную занятость в соответствии с законодательством не может превышать шесть месяцев;
  • Работающего из дома могут уволить, если он в течение двух суток не отвечает на звонки работодателя и если у него нет на это уважительной причины;
  • Сотрудник, работающий из дома, имеет право на полноценный отпуск в 28 календарных дней;
  • Предусматривается комбинированная занятость, которая сочетает работу в офисе и на удаленке. Это может быть прописано в трудовом договоре. При такой занятости сотрудники приходят в офис 1-2 раза в неделю;
  • Переход на дистанционную работу — не основание для снижения зарплаты;
  • Командировки дистанционным работникам должны оплачиваться.

Законопроект был принят в третьем чтении Госдумой 27 ноября, пишет радио Sputnik. Документ определяет три вида работы: дистанционная, временная удаленная и комбинированная.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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