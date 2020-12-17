17 декабря 2020

Яровая: россияне не должны сами «ходить» за льготами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XVII съезд партии
Ирина Яровая проработает с регионами вопрос информирования граждан о выплатах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На площадке Совета Законодателей будет организована работа с регионами, призванная облегчить россиянам получение различных льгот. Об этом журналистам сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Как автор закона об информировании людей о льготах, то есть проактивного формата работы с людьми, могу сказать, что льготы должны приходить к человеку, а не человек должен ходить за льготами. И на площадке Совета Законодателей мы организуем работу с регионами с тем, чтобы это безусловно было так», — приводит «Парламентская газета» слова Яровой.

В начале декабря, как напоминает RT, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о пособиях и льготах. Информация будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг, а с июля следующего года — через чат-бот портала или по телефону.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...