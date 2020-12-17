Яровая: россияне не должны сами «ходить» за льготами

На площадке Совета Законодателей будет организована работа с регионами, призванная облегчить россиянам получение различных льгот. Об этом журналистам сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Как автор закона об информировании людей о льготах, то есть проактивного формата работы с людьми, могу сказать, что льготы должны приходить к человеку, а не человек должен ходить за льготами. И на площадке Совета Законодателей мы организуем работу с регионами с тем, чтобы это безусловно было так», — приводит «Парламентская газета» слова Яровой.
В начале декабря, как напоминает RT, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о пособиях и льготах. Информация будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг, а с июля следующего года — через чат-бот портала или по телефону.
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