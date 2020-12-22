Гидрометцентр назвал регионы, где пройдут сильные снегопады

В Центральном федеральном округе (ЦФО) России к 26 декабря ожидаются сильные снегопады и метели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«В конце текущей недели, в субботу, в ЦФО прогнозируется комплекс опасных погодных явлений: снегопады, метели, снежные заносы», — цитирует РИА «Новости» Вильфанда. Он отметил, что в некоторые регионы России снегопады придут уже в пятницу, 25 декабря. Среди них Тверская, Калужская, Смоленская, Брянская области. В Москве и Московской области осадки ожидаются в субботу.
Вильфанд подчеркнул, что в ЦФО поднимется сильный ветер. Он может достигать 17-18 метров в секунду.
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