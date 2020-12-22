22 декабря 2020

Гидрометцентр назвал регионы, где пройдут сильные снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, велосипедист, снегопад
Роман Вильфанд рассказал, что сильные снегопады начнутся в конце недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Центральном федеральном округе (ЦФО) России к 26 декабря ожидаются сильные снегопады и метели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В конце текущей недели, в субботу, в ЦФО прогнозируется комплекс опасных погодных явлений: снегопады, метели, снежные заносы», — цитирует РИА «Новости» Вильфанда. Он отметил, что в некоторые регионы России снегопады придут уже в пятницу, 25 декабря. Среди них Тверская, Калужская, Смоленская, Брянская области. В Москве и Московской области осадки ожидаются в субботу.

Вильфанд подчеркнул, что в ЦФО поднимется сильный ветер. Он может достигать 17-18 метров в секунду.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что текущая неделя в столице будет значительно теплее предыдущей, сообщает портал «Дни.ру». Заместитель директора Института физики атмосферы РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что через 10 лет холодные зимы в России закончатся из-за потепления климата.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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