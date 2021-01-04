04 января 2021

Оксана Самойлова призналась в обмане Джигана

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, джиган, устименко-вайнштейн денис
Оксана Самойлова рассказала о начале романа с Джиганом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Оксана Самойлова в начале отношений обманывала Джигана, чтобы завоевать его доверие. Об этом модель рассказала в своем Instagram.

По ее словам, на первых свиданиях она хотела произвести хорошее впечатление и показаться идеальной хозяйкой. Для этого она позволяла себе небольшие хитрости. Так, по словам Самойловой, каждый раз, когда рэпер приходил к ней в гости, она заказывала еду из ресторана и говорила, что приготовила все сама. «Когда с Денисом (настоящее имя Джигана — прим. Ред.) начинали встречаться, я заказывала еду в ресторане. Пачкала кастрюли и говорила, что это я приготовила», — призналась Самойлова.

Ранее сообщалось, что Джиган сбрил брови, съехал от жены и четверых детей. Артист после рождения сына вел себя неадекватно, матерился и оскорблял фанатов. Музыкант попал в клинику Palm Beach Shores Rehab, где проходил лечение люди с алкогольной и наркотической зависимостью. Самойлова намеревалась развестись с мужем, однако позже изменила свое решение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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