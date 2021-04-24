В Пензенской области более 20 детей отравились в бассейне

После занятий в бассейне в городе Нижнем Ломове Пензенской области в больницу попал 21 ребенок. Дети отравились хлором, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области.
«По предварительной информации, инцидент произошел 24 апреля во время групповых занятий в бассейне «Волна» в Нижнем Ломове. «Тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации детей в возрасте 8-17 лет, находившихся на тренировке», — отмечается на сайте прокуратуры Пензенской области. Состояние у двух школьников тяжелое. На месте проводится проверка.
По данным агентства Nation News, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проверку организовал и Роспотребнадзор.
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