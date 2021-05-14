Гидрометцентр предупредил россиян о грозах и похолодании

В настоящее время на европейской территории России установилась жара, но уже на следующей неделе станет прохладнее. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«В столичном регионе днем в выходные будет 20-25 градусов тепла. И ночи теплые — плюс 10-15 градусов. Это выше климатической нормы на 5-6 градусов и больше соответствует концу июня — началу июля. Но из-за того, что европейскую территорию пересекают атмосферные фронты, погода неустойчивая», — передает ее слова «Российская газета.
Эксперт уточнила, что 15 мая в Москве возможны грозы, в Воронежской, Орловской и Курской областях может выпасть град. А уже 19 мая в столице станет прохладнее. Дневная температура воздуха составит +17, +20 градусов. Ночью будет +13. Такая погода продержится до конца следующей рабочей недели.
Ранее, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал об аномальной для мая погоде. По его прогнозу, температура будет опережать свое климатическое развитие на полтора месяца. Метеоролог Евгений Тишковец уточнил, что последний раз такая жара в регионах была 124 года назад.
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