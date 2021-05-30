В соцсетях разозлились из-за отказа «Белавиа» летать в Крым. «Не последний нож в спину»

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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , авиакомпания белавиа, belavia, самолет embraer175
«Белавиа» не будет совершать рейсы на полуостров Крым Фото:
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Крым вернулся в состав России

Белорусская авиакомпания «Белавиа» не будет совершать рейсы на полуостров Крым. Об этом заявил глава корпорации Игорь Чергинец. Он объяснил, что со стороны Минска будут производиться рейсы туда, когда полуостров будет официально признан частью России. При этом, отметил он, авиакомпания совершала полеты, когда полуостров был украинским.

Россияне в соцсетях резко отреагировали на заявление главы «Белавиа». Многие пользователи обратили внимание на то, что власти Белоруссии просят средства у России, однако взамен РФ ничего не получает. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на слова Чергинца об отказе «Белавиа» летать в Крым.

Многие уверены, что Минск признает Крым российским в зависимости от предоставляемых Москвой сумм
В народе это выражение звучит грубее, но смысл передан правильно
Некоторые россияне уверены, что у белорусских властей на данный момент нет другого выбора, кроме как не признать Крым российской территорией
Россияне рассматривают подобное заявление главы «Белавиа» как предательство

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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