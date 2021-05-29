Путин и Лукашенко завершили переговоры Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе со своим сыном Николаем совершили морскую прогулку на яхте. Это стало завершением двухдневных переговоров российского и белорусского лидеров.

На видео, опубликованном в telegram-канале «Пул Первого» видно, как Лукашенко с сыном приплывают на судно в Черном море, где их уже ожидает Путин. Глава России показал гостям яхту и предложил пообедать. Во время морской прогулки у лидеров двух стран была еще одна возможность пообщаться в неформальной обстановке. После чего президенты тепло попрощались друг с другом.

Ранее на переговорах Путин предложил Лукашенко вместе искупаться в море. Российский президент мотивировал свое предложение тем, что совместный заплыв будет способствовать достижению результатов встречи. На неформальной встрече в Сочи президент России и белорусский лидер договорились о выделении Белоруссии денег от РФ, а также обсудили развитие отношений между странами и борьбу с коронавирусной инфекцией. Отдельно Путин поднял вопрос об арестованной в Миске россиянке Софии Сапеге, которую сняли с самолета авиакомпании Ryanair после посадки, передает 360.