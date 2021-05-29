29 мая 2021

Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку в Сочи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Лукашенко завершили переговоры Фото:

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе со своим сыном Николаем совершили морскую прогулку на яхте. Это стало завершением двухдневных переговоров российского и белорусского лидеров.

На видео, опубликованном в telegram-канале «Пул Первого» видно, как Лукашенко с сыном приплывают на судно в Черном море, где их уже ожидает Путин. Глава России показал гостям яхту и предложил пообедать. Во время морской прогулки у лидеров двух стран была еще одна возможность пообщаться в неформальной обстановке. После чего президенты тепло попрощались друг с другом.

Ранее на переговорах Путин предложил Лукашенко вместе искупаться в море. Российский президент мотивировал свое предложение тем, что совместный заплыв будет способствовать достижению результатов встречи. На неформальной встрече в Сочи президент России и белорусский лидер договорились о выделении Белоруссии денег от РФ, а также обсудили развитие отношений между странами и борьбу с коронавирусной инфекцией. Отдельно Путин поднял вопрос об арестованной в Миске россиянке Софии Сапеге, которую сняли с самолета авиакомпании Ryanair после посадки, передает 360.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...