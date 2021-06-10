Суд оштрафовал Telegram и Facebook на десятки миллионов

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Telegram и Facebook оштрафовали в очередной раз Фото:

Московский суд оштрафовал мессенджер Telegram и социальную сеть Facebook за неудаление запрещенного в России контента. Общая сумма штрафа составила 27 миллионов рублей.

«Суд в Москве оштрафовал Telegram ещё на 10 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. <…> Facebook [оштрафовал] на 17 миллионов рублей по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию», — приводит РИА «Новости» итоги заседания.

За «отказ удалять противоправную информацию» зарубежные компании Facebook, Google и Тwitter в России были оштрафованы несколько раз за последнее время. В числе запрещенного контента Роскомнадзор называл вовлечение несовершеннолетних в участие в протестных акциях. Суммы штрафов составляют десятки миллионов рублей, пишет агентство Nation News. За неудаление запрещенного в России контента Роскомнадзор грозит заблокировать Facebook.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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