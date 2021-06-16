Журналистов РФ не пустили на пресс-конференцию Байдена

Российские журналисты не смогли попасть на пресс-конференцию Джо Байдена Фото: Evan Vucci AP/TASS

Российские журналисты не смогли получить аккредитацию на освещение пресс-конференции президента США Джо Байдена по итогам встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили корреспонденты, не допущенные до мероприятия.

«Сотрудников российских СМИ не аккредитовали на пресс-конференцию президента США Джо Байдена», — передает журналист Lenta.ru. Он подчеркнул, что сотрудник, который должен был аккредитовать работников СМИ, не отвечал на запросы, отправленные журналистами.

Встреча Байдена и Путина прошла 16 июня в Женеве. Российский лидер ответил на вопросы журналистов о прошедшей встрече. Главы государств подписали только один документ по итогам встречи.