Эрдоган хочет купить больше российских ракет

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Турция начала покупать российские С-400 в 2019 году Фото:

Турция приобретет у России второй полк зенитно-ракетных комплексов C-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности», — сообщил Эрдоган телеканалу NTV.

Когда именно будет покупаться оружие, президент не уточнил. Турция покупала С-400 у России в 2019 году. Покупка оружия обошлась в 2,5 миллиарда долларов. Позднее источники СМИ в Турции заявляли, что ракетные комплексы показали высокую эффективность в ходе учений, поразив все цели. Покупка С-400 может привели к обострению отношений между Турцией и США. Ранее в США предложили Турции альтернативу российским С-400, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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