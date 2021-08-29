Эрдоган хочет купить больше российских ракет

Турция начала покупать российские С-400 в 2019 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Турция приобретет у России второй полк зенитно-ракетных комплексов C-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности», — сообщил Эрдоган телеканалу NTV.

Когда именно будет покупаться оружие, президент не уточнил. Турция покупала С-400 у России в 2019 году. Покупка оружия обошлась в 2,5 миллиарда долларов. Позднее источники СМИ в Турции заявляли, что ракетные комплексы показали высокую эффективность в ходе учений, поразив все цели. Покупка С-400 может привели к обострению отношений между Турцией и США. Ранее в США предложили Турции альтернативу российским С-400, напоминает «Национальная служба новостей».