Путин наградил экипаж рухнувшего в Подмосковье самолета

Орден мужества присужден экипажу посмертно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин наградил летчиков-испытателей, которые погибли при крушении самолета Ил-112В. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, наградить орденом мужества Комарова Дмитрия, Куимова Николая и Хлудеева Николая Евгеньевича. Посмертно», — говорится в тексте указа.

Опытный экземпляр Ил-112В потерпел крушение 17 августа при заходе на посадку в подмосковном аэропорту в Кубинке. Экипаж самолета погиб. Приостанавливать после катастрофы Ил-112В эксплуатацию вертолета Ми-38 со схожим двигателем не планируется.