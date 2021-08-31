Путин наградил экипаж рухнувшего в Подмосковье самолета

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, ил-76, самолет
Орден мужества присужден экипажу посмертно Фото:
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Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин наградил летчиков-испытателей, которые погибли при крушении самолета Ил-112В. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, наградить орденом мужества Комарова Дмитрия, Куимова Николая и Хлудеева Николая Евгеньевича. Посмертно», — говорится в тексте указа.

Опытный экземпляр Ил-112В потерпел крушение 17 августа при заходе на посадку в подмосковном аэропорту в Кубинке. Экипаж самолета погиб. Приостанавливать после катастрофы Ил-112В эксплуатацию вертолета Ми-38 со схожим двигателем не планируется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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