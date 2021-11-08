В Японском море, недалеко от Находки, сел на мель панамский контейнеровоз Rise Shine. В машинном отделении корабля появилась трещина.
«В районе мыса Козино Японского моря сел на мель контейнеровоз Rise Shine (флаг Республики Панама). На нем находится 14 граждан Китая — всех планируют эвакуировать. В мыс Козино, где остановился контейнеровоз, отправили спасательный буксир «Лазурит». В этом районе объявлено штормовое предупреждение, — сообщает telegram-канал «Mash».
Отмечается, что сообщение об угрозе для экипажа отправил капитан корабля. Для помощи пострадавшим на место вылетел вертолет МИ-8. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.
Как сообщает RT, из-за шторма и четырехметровых волн спасатели не могут начать эвакуацию корабля. Его выбросило на мель штормом, в результате чего он раскололся пополам, сообщает «Пятый канал».
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