08 ноября 2021

У берегов Находки терпит бедствие иностранный корабль. Видео

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Стрежевская переправа. Излучинск, паром, переправа, корабль, апарелька, баржа
Спасатели не могут начать эвакуацию корабля из-за сильного шторма Фото:

В Японском море, недалеко от Находки, сел на мель панамский контейнеровоз Rise Shine. В машинном отделении корабля появилась трещина.

«В районе мыса Козино Японского моря сел на мель контейнеровоз Rise Shine (флаг Республики Панама). На нем находится 14 граждан Китая — всех планируют эвакуировать. В мыс Козино, где остановился контейнеровоз, отправили спасательный буксир «Лазурит». В этом районе объявлено штормовое предупреждение, — сообщает telegram-канал «Mash».

Отмечается, что сообщение об угрозе для экипажа отправил капитан корабля. Для помощи пострадавшим на место вылетел вертолет МИ-8. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Как сообщает RT, из-за шторма и четырехметровых волн спасатели не могут начать эвакуацию корабля. Его выбросило на мель штормом, в результате чего он раскололся пополам, сообщает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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