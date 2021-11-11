Долг от 50 до 500 тысяч рублей можно списать, объявив себя банкротом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый гражданин РФ может законно освободиться от просроченных кредитов, если объявит себя банкротом и судебные приставы не найдут у него средств на погашение долга. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной думы.

«После объявления банкротом гражданин полностью освобождается от уплаты долга и процентов по нему», — говорится в официальном telegram-канале нижней палаты парламента. Объявить себя банкротом бесплатно гражданин может в случае, если его долг составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей и если пристав не нашел у него имущества и денег, которые могли бы покрыть его долги.

Заявление нужно подать через МФЦ по месту жительства, перечислив кредиты и размер невыполненных обстоятельств. После объявления банкротом, гражданин полностью освобождается от уплаты долга, но это не относится к задолженности по алиментам или возмещению вреда, причиненного здоровью и жизни. В течение процедуры внесудебного банкротства человек не имеет права получать займы или кредиты.

Ранее Госдума приняла законопроект о запрете списания соцвыплат за долги. Банкам предлагается запретить списывать единовременные социальные выплаты государства в счет погашения долгов граждан.