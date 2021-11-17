Правительство РФ обновило список регионов Крайнего Севера

Правительство России изменило список регионов Крайнего Севера, утвержденный в 1992—1994 годах. Жители всех территорий, входивших в предыдущий список, продолжат получать положенные им «северные» льготы и надбавки.
«В перечень территорий Крайнего Севера вошли регионы: Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край. Также в новый список вошли отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Югры», — сообщается в официальном telegram-канале правительства.
Ранее президент России Владимир Путин отменил указ первого президента России Бориса Ельцина о северных территориях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такое решение исключительно техническим моментом, пишет RT. Политолог Анатолий Иванов заявил, что отмена указа о Крайнем Севере поможет развитию Арктики, сообщает агентство Nation News.
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