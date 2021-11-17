17 ноября 2021

Депутат Рады раскрыл, что получила Украина за передачу Крыма РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Киев отдал Крым ради невмешательства России в события 2014 года Фото:

Люди, пришедшие к власти на Украине в 2014 году, согласились не препятствовать присоединению Крыма к России ради сохранения собственного положения в Киеве. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым», — рассказал Кива в интервью RTVI.

Он отметил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией, так как не захотели жить в стране, «которая взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с РФ». По словам Кивы, такую же позицию приняли и жители Донбасса.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году. Перед этим на полуострове провели голосование, официальные итоги которого показали, что большинство жителей выступили за объединение с Россией.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сделал заявление, что Украина в будущем способна вернуть Крым военным путем. Политик подчеркнул, что армия Украины в состоянии вытеснить группировку российских войск из Крыма, но пока Киев придерживается дипломатического варианта, сообщается на сайте MK.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это заявление. Он считает, что вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, дополняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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