По словам Валерия Гартунга, у Госдумы не получается улучшить жизнь россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Государственной думы не справляются с задачей по улучшению жизни россиян. Об этом заявил депутат ГД от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.

«Нас выбрали для чего? Для того, чтобы мы сделали все возможное, чтобы жизнь граждан стала лучше. У нас это получается? Нет, не получается», — заявил Гаргутанг на пленарном заседании Госдумы.

По словам депутата, граждан не устроит просто объяснение причин, по которым они живут плохо. «Они хотят услышать, а как же сделать так, чтобы они жили лучше», — подытожил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал прекратить критику в адрес Госдумы. По его словам, представители российских партий, особенно лидер КПРФ Геннадий Зюганов, не должны критиковать результаты прошедших сентябрьских выборов в Госдуму.