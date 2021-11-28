Врачи «красных зон» хотели показать антиваксерам, что происходит с больными COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Певец и антиваксер Юрий Лоза не приехал на экскурсию в «красную зону» больницы, где лечат пациентов с COVID. В клинической инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге заявляют, что певец обещал посетить учреждение с экскурсией.

Ранее главврачи ряда COVID-больниц опубликовали открытое письмо российским знаменитостям, которые в той или иной форме выступают против вакцинации и системы QR-кодов. Среди адресатов были Лоза, актриса Мария Шукшина, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и другие публичные деятели.

«Еще утром Юрий Лоза подтвердил, что приедет к нам. Мы практически уже 52 минуты прождали. К сожалению, не приехал гость. Не отвечает на телефон», — сказал « Газете.ru » главврач больницы Денис Гусев.

Сам Лоза заявил, что не давал обещаний посетить больницу. «Никто со мной не говорил, и я ни с кем не говорил и никуда не собирался. У меня концерт сегодня. Слышите, барабаны стучат?» — сказал певец.