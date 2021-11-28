28 ноября 2021

В соцсетях не верят в новые выплаты от государства. «Земля перевернется»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме нашли деньги на ежемесячные выплаты семьям с детьми Фото:

Депутаты Госдумы планируют заложить средства на выплату «справедливого» базового дохода россиян семьям с детьми. Согласно советующему законопроекту, россияне смогут получить по 10 тысяч на каждого члена семьи. Об этом сообщил юрист Илья Монарх в Tik-Tok.

«В Госдуму внесен законопроект о справедливом базовом доходе, предполагается, что с 1 января 2022 года каждый член семьи получит по 10 тысяч рублей. На детей данное пособие будут платить пока они не достигнут 18 лет, для родителей — пока их дети не достигнут совершеннолетия», — рассказал юрист в своем tiktok-аккаунте.

Пользователи в соцсетях не поверили в возможность получения этих льгот. Некоторые считают, что законопроект не примут, а кто-то уже начал подсчитывать возможный пассивный доход от льгот.

Многие россияне высказали недоверие к возможной льготе для семей с детьми…
…по их мнению, в России такого не может быть
Кто-то заявил, что не может получить ни одного пособия на ребенка
А некоторые уже начали подсчитывать возможный пассивный доход от возможной льготы
А некоторые с юмором подошли к заявлению юриста

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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