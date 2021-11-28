В соцсетях не верят в новые выплаты от государства. «Земля перевернется»

29 ноября 2021 в 09:02 Размер текста - 17 +

В Госдуме нашли деньги на ежемесячные выплаты семьям с детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Госдумы планируют заложить средства на выплату «справедливого» базового дохода россиян семьям с детьми. Согласно советующему законопроекту, россияне смогут получить по 10 тысяч на каждого члена семьи. Об этом сообщил юрист Илья Монарх в Tik-Tok. «В Госдуму внесен законопроект о справедливом базовом доходе, предполагается, что с 1 января 2022 года каждый член семьи получит по 10 тысяч рублей. На детей данное пособие будут платить пока они не достигнут 18 лет, для родителей — пока их дети не достигнут совершеннолетия», — рассказал юрист в своем tiktok-аккаунте. Пользователи в соцсетях не поверили в возможность получения этих льгот. Некоторые считают, что законопроект не примут, а кто-то уже начал подсчитывать возможный пассивный доход от льгот. Многие россияне высказали недоверие к возможной льготе для семей с детьми… TikTok …по их мнению, в России такого не может быть TikTok Кто-то заявил, что не может получить ни одного пособия на ребенка TikTok А некоторые уже начали подсчитывать возможный пассивный доход от возможной льготы TikTok А некоторые с юмором подошли к заявлению юриста TikTok Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.