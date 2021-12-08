В Госдуме предложили альтернативу QR-кодам

Депутат Олег Нилов предложил ввести систему общедоступного бесплатного тестирования на COVD-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Вместо повсеместного введения QR-кодов власти России могут организовать систему общедоступного бесплатного тестирования на COVID-19. С такой инициативой выступил депутат партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов в ходе круглого стола в Госдуме РФ на тему «Законодательное обеспечение противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации».

«Обязательное, бесплатное, доступное для всех тестирование. Пришел на работу, в школу, вуз, аэропорт. У тебя нет QR-кода — есть разные причины: медотвод, религиозные соображения. Дайте возможность ему протестироваться, определите, опасен он или нет, и пропустите куда угодно», — цитируются слова Нилова на официальном YouTube-канале КПРФ.

Депутат КПРФ Алексей Куринный поддержал Нилова и отметил, что QR-коды можно использовать как дополнительный стимул к вакцинации. «Сами сертификаты или QR-коды могут применяться как вариант стимуляции к вакцинации. Например, для снятия с вакцинированных запрета на посещение публичных мероприятий», — отметил Куринный.

С аналогичной инициативой вступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «В России необходимо срочно вводить массовое тестирование — на регулярной и бесплатной основе», — подчеркнул политик. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что процесс повсеместного введения QR-кодов является очень сложным, пишет RT.