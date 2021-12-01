В Госдуме нашли замену QR-кодам

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, миронов сергей
Сергей Миронов предложил ввести тестирование россиян Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Из-за нового омикрон-штамма в России стоит ввести обязательное тестирование граждан, ведь QR-коды могут не работать из-за изменившейся ситуации. Так считает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Новый штамм „Омикрон“ распространился на десятки стран, он более заразен и может быть устойчив к существующим вакцинам от коронавируса. На этом фоне вся затея с QR-кодами может оказаться бессмысленной. Не стоит упираться в тотальную кодизацию, надо искать новые подходы в борьбе с вирусом», — написал он в своем telegram-канале.

Миронов также назвал альтернативой QR-кодам тестирование населения методом ПЦР. Он убежден, что этот метод будет эффективен, но только в сочетании с другими.

«На фоне появления новых штаммов вакцинация должна оставаться важнейшим, но не единственным способом противостояния пандемии. В России необходимо срочно вводить массовое тестирование — на регулярной и бесплатной основе. Только так мы сможем достоверно и оперативно выявлять заболевших», — дополнил депутат.

Штамм «Омикрон» был впервые обнаружен на территории Ботсваны и ЮАР. Он содержит 32 мутации в S-белке, отвечающем за заражение клеток, пишет «Федеральное агентство новостей». Главным симптомом при заражении омикрон-штаммом коронавируса является сильная усталость, а вовсе не кашель и сопли, передает телеканал 360. При этом человек продолжает чувствовать запахи, добавляет Pravda.Ru. Симптомы заражения «Омикроном» во многом схожи с симптомами гриппа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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