Смотрящего за Москвой вора в законе будут судить за убийство

10 декабря 2021 в 21:07 Размер текста - 17 +

Рашида Гянджинского будут судить за убийство, незаконный оборот оружия и занятия высшего положения в преступной иерархии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Противостояние воров в законе Криминальный авторитет, вор в законе Рашад Исмаилов (Гянджинский) предстанет перед судом по уголовным делам об убийстве, незаконном обороте оружия и занятия высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры «Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего Рашада Исмаилова. <> Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили РАПСИ в пресс-службе столичного ведомства. По версии следствия, эпизод с убийством произошел в московском кафе в мае 2009 года. Следствие полагает, что Исмаилов и его соучастник расстреляли автомобиль, убив двух пассажиров. Мотивом могла стать месть на почве личного конфликта. «Исмаилов считал, что потерпевшие причастны к совершению убийства его близкого знакомого», — уточнили следователи. Гянджинский является смотрящим за Москвой от азербайджанской диаспоры законников. С 2013 года стал вором в законе. Авторитет отвечал за наполнение общака для финансовой поддержки заключенных СИЗО и колоний, назначал представителей преступного мира на нижестоящие уровни преступной иерархии, проводил воровские сходки. Исмаилов многократно отбывал сроки за различные преступления. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Криминальный авторитет, вор в законе Рашад Исмаилов (Гянджинский) предстанет перед судом по уголовным делам об убийстве, незаконном обороте оружия и занятия высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры «Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего Рашада Исмаилова. <> Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили РАПСИ в пресс-службе столичного ведомства. По версии следствия, эпизод с убийством произошел в московском кафе в мае 2009 года. Следствие полагает, что Исмаилов и его соучастник расстреляли автомобиль, убив двух пассажиров. Мотивом могла стать месть на почве личного конфликта. «Исмаилов считал, что потерпевшие причастны к совершению убийства его близкого знакомого», — уточнили следователи. Гянджинский является смотрящим за Москвой от азербайджанской диаспоры законников. С 2013 года стал вором в законе. Авторитет отвечал за наполнение общака для финансовой поддержки заключенных СИЗО и колоний, назначал представителей преступного мира на нижестоящие уровни преступной иерархии, проводил воровские сходки. Исмаилов многократно отбывал сроки за различные преступления.