Президент РФ: российская армия обновила ядерный арсенал

21 декабря 2021 в 15:54 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы выполнили задачи по модернизации без сбоев, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минобороны РФ выполнило задачи по модернизации армии и флота. Об этом на расширенном заседании коллегии ведомства заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в ядерных силах — 89%. «Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%», — заявил Владимир Путин на заседании, которое транслируется на youtube-канале «телеканал 360». Глава государства отметил, что вооруженные силы выполнили стоящие перед ними задачи без сбоев, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. В частности, на боевое дежурство в российские войска поступили ракетный комплекс «Авангард» и гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», уточнил Путин. Ранее президент РФ на совещании по оборонным вопросам в Сочи анонсировал перевооружение армии России. В частности, в ближайшие годы вооруженные силы получат более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400. Путин добавил, что российские военные также научились отражать атаки беспилотников. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минобороны РФ выполнило задачи по модернизации армии и флота. Об этом на расширенном заседании коллегии ведомства заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в ядерных силах — 89%. «Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%», — заявил Владимир Путин на заседании, которое транслируется на youtube-канале «телеканал 360». Глава государства отметил, что вооруженные силы выполнили стоящие перед ними задачи без сбоев, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. В частности, на боевое дежурство в российские войска поступили ракетный комплекс «Авангард» и гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», уточнил Путин. Ранее президент РФ на совещании по оборонным вопросам в Сочи анонсировал перевооружение армии России. В частности, в ближайшие годы вооруженные силы получат более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400. Путин добавил, что российские военные также научились отражать атаки беспилотников.