Президент РФ: российская армия обновила ядерный арсенал

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Вооруженные силы выполнили задачи по модернизации без сбоев, отметил Владимир Путин Фото:

Минобороны РФ выполнило задачи по модернизации армии и флота. Об этом на расширенном заседании коллегии ведомства заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в ядерных силах — 89%.

«Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%», — заявил Владимир Путин на заседании, которое транслируется на youtube-канале «телеканал 360».

Глава государства отметил, что вооруженные силы выполнили стоящие перед ними задачи без сбоев, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. В частности, на боевое дежурство в российские войска поступили ракетный комплекс «Авангард» и гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», уточнил Путин.

Ранее президент РФ на совещании по оборонным вопросам в Сочи анонсировал перевооружение армии России. В частности, в ближайшие годы вооруженные силы получат более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400. Путин добавил, что российские военные также научились отражать атаки беспилотников.

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Минобороны РФ выполнило задачи по модернизации армии и флота. Об этом на расширенном заседании коллегии ведомства заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в ядерных силах — 89%. «Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%», — заявил Владимир Путин на заседании, которое транслируется на youtube-канале «телеканал 360». Глава государства отметил, что вооруженные силы выполнили стоящие перед ними задачи без сбоев, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. В частности, на боевое дежурство в российские войска поступили ракетный комплекс «Авангард» и гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», уточнил Путин. Ранее президент РФ на совещании по оборонным вопросам в Сочи анонсировал перевооружение армии России. В частности, в ближайшие годы вооруженные силы получат более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400. Путин добавил, что российские военные также научились отражать атаки беспилотников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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