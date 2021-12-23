Злоумышленники атакуют смартфоны россиян спамом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жительница Екатеринбурга, едва не став жертвой мошенников, ощутила на себе месть со стороны разоблаченных злоумышленников. Девушка обнаружила обман и отказалась платить, после чего ее телефон оказался парализован спамом. Также были атакованы все ее аккаунты. О ситуации URA.RU рассказала сама пострадавшая.

«Все началось с того, что я выбирала елку в интернете. В Instagram сейчас можно найти десятки предложений от различных магазинов. Одно из них мне приглянулось, и я написала менеджеру магазина. Мне предложили две схемы покупки елки — оплатить ее на сайте магазина заранее или „заморозить“ деньги на счету транспортной компании „СДЭК“. Как объяснил мне менеджер магазина, они оформят на меня посылку, я закину деньги на счет транспортной компании, а при получении посылки „СДЭК“ переведет деньги магазину. То есть именно транспортная компания выступит гарантом сделки», — рассказала пострадавшая от мошенников Анастасия Патюпина.

Анастасия не заподозрила неладное, поскольку ей даже выслали ссылку на накладную, оформленную на нее в компании «СДЭК», однако все же обратилась в транспортную компанию. Там девушке сообщили, что компания никогда не выступает гарантом сделки и денег на своем счету не «замораживает».

«Тогда я поняла, что это мошенники, о чем прямо и написала им в Instagram. После этого на мой телефон просто обрушился шквал сообщений с кодами подтверждений с абсолютно разных сервисов и интернет-ресурсов — кофеен, сетевых магазинов, рекламных сервисов и даже госуслуг. Все это продолжалось около двух часов и изрядно меня напугало», — рассказала Анастасия.

По словам заместителя руководителя CERT-GIB Group IB Ярослава Каргалева, в случае с Анастасией мошенники просто обиделись и провели на ее смартфон спам-атаку c помощью сервиса смс-бомбер. «Мошенники указывают номер жертвы, и бот „автоматом“ идет по списку популярных сервисов под сброс паролей или регистрацию. Сама по себе это психологическая атака, не представляющая опасности», — отметил Каргалев.

Эксперт подчеркнул, что в предновогодний период россиянам нужно быть внимательнее. В сети активизировались мошенники, маскирующиеся под продавцов новогодней атрибутики.

Мошенники предлагают несколько вариантов «покупки» Скриншот

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