Жительница Екатеринбурга, едва не став жертвой мошенников, ощутила на себе месть со стороны разоблаченных злоумышленников. Девушка обнаружила обман и отказалась платить, после чего ее телефон оказался парализован спамом. Также были атакованы все ее аккаунты. О ситуации URA.RU рассказала сама пострадавшая.
«Все началось с того, что я выбирала елку в интернете. В Instagram сейчас можно найти десятки предложений от различных магазинов. Одно из них мне приглянулось, и я написала менеджеру магазина. Мне предложили две схемы покупки елки — оплатить ее на сайте магазина заранее или „заморозить“ деньги на счету транспортной компании „СДЭК“. Как объяснил мне менеджер магазина, они оформят на меня посылку, я закину деньги на счет транспортной компании, а при получении посылки „СДЭК“ переведет деньги магазину. То есть именно транспортная компания выступит гарантом сделки», — рассказала пострадавшая от мошенников Анастасия Патюпина.
Анастасия не заподозрила неладное, поскольку ей даже выслали ссылку на накладную, оформленную на нее в компании «СДЭК», однако все же обратилась в транспортную компанию. Там девушке сообщили, что компания никогда не выступает гарантом сделки и денег на своем счету не «замораживает».
«Тогда я поняла, что это мошенники, о чем прямо и написала им в Instagram. После этого на мой телефон просто обрушился шквал сообщений с кодами подтверждений с абсолютно разных сервисов и интернет-ресурсов — кофеен, сетевых магазинов, рекламных сервисов и даже госуслуг. Все это продолжалось около двух часов и изрядно меня напугало», — рассказала Анастасия.
По словам заместителя руководителя CERT-GIB Group IB Ярослава Каргалева, в случае с Анастасией мошенники просто обиделись и провели на ее смартфон спам-атаку c помощью сервиса смс-бомбер. «Мошенники указывают номер жертвы, и бот „автоматом“ идет по списку популярных сервисов под сброс паролей или регистрацию. Сама по себе это психологическая атака, не представляющая опасности», — отметил Каргалев.
Эксперт подчеркнул, что в предновогодний период россиянам нужно быть внимательнее. В сети активизировались мошенники, маскирующиеся под продавцов новогодней атрибутики.
Мошенники предлагают несколько вариантов «покупки»
Жительница Екатеринбурга, едва не став жертвой мошенников, ощутила на себе месть со стороны разоблаченных злоумышленников. Девушка обнаружила обман и отказалась платить, после чего ее телефон оказался парализован спамом. Также были атакованы все ее аккаунты. О ситуации URA.RU рассказала сама пострадавшая. «Все началось с того, что я выбирала елку в интернете. В Instagram сейчас можно найти десятки предложений от различных магазинов. Одно из них мне приглянулось, и я написала менеджеру магазина. Мне предложили две схемы покупки елки — оплатить ее на сайте магазина заранее или „заморозить“ деньги на счету транспортной компании „СДЭК“. Как объяснил мне менеджер магазина, они оформят на меня посылку, я закину деньги на счет транспортной компании, а при получении посылки „СДЭК“ переведет деньги магазину. То есть именно транспортная компания выступит гарантом сделки», — рассказала пострадавшая от мошенников Анастасия Патюпина. Анастасия не заподозрила неладное, поскольку ей даже выслали ссылку на накладную, оформленную на нее в компании «СДЭК», однако все же обратилась в транспортную компанию. Там девушке сообщили, что компания никогда не выступает гарантом сделки и денег на своем счету не «замораживает». «Тогда я поняла, что это мошенники, о чем прямо и написала им в Instagram. После этого на мой телефон просто обрушился шквал сообщений с кодами подтверждений с абсолютно разных сервисов и интернет-ресурсов — кофеен, сетевых магазинов, рекламных сервисов и даже госуслуг. Все это продолжалось около двух часов и изрядно меня напугало», — рассказала Анастасия. По словам заместителя руководителя CERT-GIB Group IB Ярослава Каргалева, в случае с Анастасией мошенники просто обиделись и провели на ее смартфон спам-атаку c помощью сервиса смс-бомбер. «Мошенники указывают номер жертвы, и бот „автоматом“ идет по списку популярных сервисов под сброс паролей или регистрацию. Сама по себе это психологическая атака, не представляющая опасности», — отметил Каргалев. Эксперт подчеркнул, что в предновогодний период россиянам нужно быть внимательнее. В сети активизировались мошенники, маскирующиеся под продавцов новогодней атрибутики.