Путин подписал закон о выдаче жилья сотрудникам МВД

31 декабря 2021 в 02:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал закон о выдаче жилья работникам, пенсионерам МВД и членам их семей, если они состоят на учебе в качестве нуждающихся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российских сотрудников органов внутренних дел, работников и пенсионеров МВД и членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, необходимо обеспечивать жильем. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. «Уволенным со службы в органах внутренних дел, состоящим на учете в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты, — с их согласия может быть предоставлено в собственность жилое помещение», — написано в Федеральном законе «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно изменениям, пенсионерам МВД, у которых стаж службы не менее 25 лет, будет дано право пользоваться жилыми помещениями специализированного жилищного фонда органов внутренних дел РФ до того, как они получили квартиры. Об этом сообщили журналисты RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российских сотрудников органов внутренних дел, работников и пенсионеров МВД и членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, необходимо обеспечивать жильем. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. «Уволенным со службы в органах внутренних дел, состоящим на учете в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты, — с их согласия может быть предоставлено в собственность жилое помещение», — написано в Федеральном законе «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно изменениям, пенсионерам МВД, у которых стаж службы не менее 25 лет, будет дано право пользоваться жилыми помещениями специализированного жилищного фонда органов внутренних дел РФ до того, как они получили квартиры. Об этом сообщили журналисты RT.