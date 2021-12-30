30 декабря 2021

Путин подписал закон о выдаче жилья сотрудникам МВД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, ключ, ключи от квартиры, новое жилье, новоселье, новая квартира, связка ключей
Владимир Путин подписал закон о выдаче жилья работникам, пенсионерам МВД и членам их семей, если они состоят на учебе в качестве нуждающихся Фото:

Российских сотрудников органов внутренних дел, работников и пенсионеров МВД и членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, необходимо обеспечивать жильем. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

«Уволенным со службы в органах внутренних дел, состоящим на учете в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты, — с их согласия может быть предоставлено в собственность жилое помещение», — написано в Федеральном законе «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно изменениям, пенсионерам МВД, у которых стаж службы не менее 25 лет, будет дано право пользоваться жилыми помещениями специализированного жилищного фонда органов внутренних дел РФ до того, как они получили квартиры. Об этом сообщили журналисты RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российских сотрудников органов внутренних дел, работников и пенсионеров МВД и членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, необходимо обеспечивать жильем. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. «Уволенным со службы в органах внутренних дел, состоящим на учете в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты, — с их согласия может быть предоставлено в собственность жилое помещение», — написано в Федеральном законе «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно изменениям, пенсионерам МВД, у которых стаж службы не менее 25 лет, будет дано право пользоваться жилыми помещениями специализированного жилищного фонда органов внутренних дел РФ до того, как они получили квартиры. Об этом сообщили журналисты RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...