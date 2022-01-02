Экономисты назвали выгодные месяцы для отпусков

Самыми выгодными месяцами для отпуска станут те, когда меньше всего выходных из-за праздников Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россиянам, чей оклад зависит от количества рабочих смен, выгоднее всего брать отпуск в марте, августе, сентябре и декабре. Об этом URA.RU рассказал независимый финансовый эксперт, автор проекта о финансах для детей «Лесная биржа» Эдуард Матвеев.

«Допустим, в январе вы работаете на 10 дней меньше, чем в остальные месяцы, но зарплату получаете такую же. Получается, что у вас один рабочий день стоит дороже. И если вы будете брать в дополнение к тем же январским праздникам дополнительные дни, то получается, что вы получите за эти дни меньше, чем вы получили в качестве оклада. В 2022 году, если посчитать количество рабочих дней в месяцах, то наиболее выгодно брать отпуск в сентябре, августе, декабре и марте», — сказал Эдуард Матвеев.

Экономист отметил, что если человек трудится на сдельной работе, то особой разницы, когда уходить в отпуск, нет. «У кого работа связана с результатом, нежели с отработкой, все точно так же, как и у людей, участвующих в проектах. Лучше сначала закончить проект, а затем уже все остальное. Иначе есть шанс, что пока вас не будет либо будет утерян контроль над проектами, и вы, в целом, потеряете в деньгах», — уточнил эксперт.

Экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU подчеркнул, что даже в выгодных для отпусков месяцах есть небольшие нюансы. «Если вы хотите поехать в августе в Турцию, наверное, это будет не очень хорошим решением, потому что будет дорого с точки зрения стоимости тура. Но с точки зрения белой зарплаты вам работодатель выплатит много», — уточнил собеседник агентства.

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