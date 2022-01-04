Аналитик рассказал, сколько банков уйдет с рынка РФ в 2022 году

04 января 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

В зоне риска могут оказаться банки с низким рейтингом, считает Михаил Сухов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Российский рынок в 2022 году могут покинуть до 30 организаций, считает генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), более 20 лет проработавший в Центробанке РФ, Михаил Сухов. По его словам, причиной станут консолидация сектора, уход с рынка небольших иностранных игроков и усиленное внимание регулятора к кредитным организациям. «Итоговое количество банков, которые покинут рынок в 2022 году, будет меньше, чем в 2021 году, и составит менее 30 организаций. При этом за первые 11 месяцев 2021 года сектор пополнился одной кредитной организацией и лишился 36, среди которых были 29 банков», — цитирует Михаила Сухова «Прайм». Количество банков на российском рынке уменьшается за счет консолидации государственного сектора и ухода небольших иностранных игроков. Также, по словам Сухова, в зоне риска могут оказаться организации без рейтинга или с рейтингом «BB» (возможно развитие кредитных рисков) и ниже. Такие банки попадут под пристальное внимание Центробанка РФ, пояснил гендиректор АКРА. Однако благодаря уменьшению числа сомнительных операций меньше банков будут закрываться из-за нарушений «антиотмывочного» законодательства, считает Сухов. Кроме того, на ранке назрела новая тенденция — спрос на банковскую лицензию возник у крупных онлайн-ритейлеров, таких, как Wildberries, Ozon и «Яндекс», и кредитных организаций из Казахстана и стран Юго-Восточной Азии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский рынок в 2022 году могут покинуть до 30 организаций, считает генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), более 20 лет проработавший в Центробанке РФ, Михаил Сухов. По его словам, причиной станут консолидация сектора, уход с рынка небольших иностранных игроков и усиленное внимание регулятора к кредитным организациям. «Итоговое количество банков, которые покинут рынок в 2022 году, будет меньше, чем в 2021 году, и составит менее 30 организаций. При этом за первые 11 месяцев 2021 года сектор пополнился одной кредитной организацией и лишился 36, среди которых были 29 банков», — цитирует Михаила Сухова «Прайм». Количество банков на российском рынке уменьшается за счет консолидации государственного сектора и ухода небольших иностранных игроков. Также, по словам Сухова, в зоне риска могут оказаться организации без рейтинга или с рейтингом «BB» (возможно развитие кредитных рисков) и ниже. Такие банки попадут под пристальное внимание Центробанка РФ, пояснил гендиректор АКРА. Однако благодаря уменьшению числа сомнительных операций меньше банков будут закрываться из-за нарушений «антиотмывочного» законодательства, считает Сухов. Кроме того, на ранке назрела новая тенденция — спрос на банковскую лицензию возник у крупных онлайн-ритейлеров, таких, как Wildberries, Ozon и «Яндекс», и кредитных организаций из Казахстана и стран Юго-Восточной Азии.