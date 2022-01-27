В США заявили о готовности провести переговоры с РФ

28 января 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

Нуланд сообщила, что США готовы к продолжению разговора с Россией по гарантиям безопасности Фото: unsplash.com США готовы провести переговоры с Россией как в двустороннем формате, так и на площадках НАТО, ОБСЕ. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «Россия получила ответы вчера. Они сказали нам, что им нужно немного времени, чтобы их изучить. Так что теперь мяч на их стороне, но мы готовы к переговорам — в двустороннем формате, НАТО-Россия, ОБСЕ, как только они будут готовы», — сказала Нуланд на брифинге, сообщает РИА «Новости». Дипломат выразила надежду, что Москва изучит предложения США, которые касаются гарантий безопасности, а после вернется за стол переговоров. Она добавила: «Мы дипломаты, что делает нас оптимистами». По ее словам, Америка будет использовать любую возможность для достижения решения с РФ дипломатическим путем. Секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нельзя сказать о том, что США пошли на уступки России по гарантиям безопасности. Он сообщил, что президент РФ Владимир Путин проанализирует ответ от США и НАТО по этому вопросу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США готовы провести переговоры с Россией как в двустороннем формате, так и на площадках НАТО, ОБСЕ. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «Россия получила ответы вчера. Они сказали нам, что им нужно немного времени, чтобы их изучить. Так что теперь мяч на их стороне, но мы готовы к переговорам — в двустороннем формате, НАТО-Россия, ОБСЕ, как только они будут готовы», — сказала Нуланд на брифинге, сообщает РИА «Новости». Дипломат выразила надежду, что Москва изучит предложения США, которые касаются гарантий безопасности, а после вернется за стол переговоров. Она добавила: «Мы дипломаты, что делает нас оптимистами». По ее словам, Америка будет использовать любую возможность для достижения решения с РФ дипломатическим путем. Секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нельзя сказать о том, что США пошли на уступки России по гарантиям безопасности. Он сообщил, что президент РФ Владимир Путин проанализирует ответ от США и НАТО по этому вопросу.