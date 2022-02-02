Россия ведет переговоры с ЕС о присоединении к системе QR-кодов

02 февраля 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Минцифры направило в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки QR-кодов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Минцифры РФ направило в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки QR-кодов с информацией о вакцинации от коронавируса. Это является важным условием для взаимного признания сертификатов, сообщили в пресс-службе ведомства. «Минцифры ведет переговоры с европейскими коллегами. В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом», — сообщили «Интерфаксу» в министерстве. Сотрудники Минцифры составили заявку в соответствии с требованиями Евросоюза. Сейчас в ведомстве ожидают решения о ее рассмотрении. Интеграция российской и европейской платформ для взаимного считывания сертификатов о вакцинации граждан возможна, рассказали в министерстве. Но для формирования документа нужно обеспечивать его подписание по стандартам Евросоюза и использовать в его наполнении справочную информацию ЕС. В случае успешного присоединения к инфраструктуре ЕС Минцифры планирует формировать сертификат по европейским стандартам в дополнение к российскому. Процедура будет осуществляться по отдельным запросам граждан. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минцифры РФ направило в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки QR-кодов с информацией о вакцинации от коронавируса. Это является важным условием для взаимного признания сертификатов, сообщили в пресс-службе ведомства. «Минцифры ведет переговоры с европейскими коллегами. В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом», — сообщили «Интерфаксу» в министерстве. Сотрудники Минцифры составили заявку в соответствии с требованиями Евросоюза. Сейчас в ведомстве ожидают решения о ее рассмотрении. Интеграция российской и европейской платформ для взаимного считывания сертификатов о вакцинации граждан возможна, рассказали в министерстве. Но для формирования документа нужно обеспечивать его подписание по стандартам Евросоюза и использовать в его наполнении справочную информацию ЕС. В случае успешного присоединения к инфраструктуре ЕС Минцифры планирует формировать сертификат по европейским стандартам в дополнение к российскому. Процедура будет осуществляться по отдельным запросам граждан.