Россия ведет переговоры с ЕС о присоединении к системе QR-кодов

Минцифры РФ направило в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки QR-кодов с информацией о вакцинации от коронавируса. Это является важным условием для взаимного признания сертификатов, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Минцифры ведет переговоры с европейскими коллегами. В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом», — сообщили «Интерфаксу» в министерстве. Сотрудники Минцифры составили заявку в соответствии с требованиями Евросоюза. Сейчас в ведомстве ожидают решения о ее рассмотрении.
Интеграция российской и европейской платформ для взаимного считывания сертификатов о вакцинации граждан возможна, рассказали в министерстве. Но для формирования документа нужно обеспечивать его подписание по стандартам Евросоюза и использовать в его наполнении справочную информацию ЕС.
В случае успешного присоединения к инфраструктуре ЕС Минцифры планирует формировать сертификат по европейским стандартам в дополнение к российскому. Процедура будет осуществляться по отдельным запросам граждан.
Минцифры РФ направило в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки QR-кодов с информацией о вакцинации от коронавируса. Это является важным условием для взаимного признания сертификатов, сообщили в пресс-службе ведомства. «Минцифры ведет переговоры с европейскими коллегами. В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом», — сообщили «Интерфаксу» в министерстве. Сотрудники Минцифры составили заявку в соответствии с требованиями Евросоюза. Сейчас в ведомстве ожидают решения о ее рассмотрении. Интеграция российской и европейской платформ для взаимного считывания сертификатов о вакцинации граждан возможна, рассказали в министерстве. Но для формирования документа нужно обеспечивать его подписание по стандартам Евросоюза и использовать в его наполнении справочную информацию ЕС. В случае успешного присоединения к инфраструктуре ЕС Минцифры планирует формировать сертификат по европейским стандартам в дополнение к российскому. Процедура будет осуществляться по отдельным запросам граждан.