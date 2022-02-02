Россия ведет переговоры с ЕС о присоединении к системе QR-кодов

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Минцифры направило в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки QR-кодов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минцифры РФ направило в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки QR-кодов с информацией о вакцинации от коронавируса. Это является важным условием для взаимного признания сертификатов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минцифры ведет переговоры с европейскими коллегами. В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом», — сообщили «Интерфаксу» в министерстве. Сотрудники Минцифры составили заявку в соответствии с требованиями Евросоюза. Сейчас в ведомстве ожидают решения о ее рассмотрении.

Интеграция российской и европейской платформ для взаимного считывания сертификатов о вакцинации граждан возможна, рассказали в министерстве. Но для формирования документа нужно обеспечивать его подписание по стандартам Евросоюза и использовать в его наполнении справочную информацию ЕС.

В случае успешного присоединения к инфраструктуре ЕС Минцифры планирует формировать сертификат по европейским стандартам в дополнение к российскому. Процедура будет осуществляться по отдельным запросам граждан.

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Минцифры РФ направило в Евросоюз заявку на присоединение к механизму проверки QR-кодов с информацией о вакцинации от коронавируса. Это является важным условием для взаимного признания сертификатов, сообщили в пресс-службе ведомства. «Минцифры ведет переговоры с европейскими коллегами. В январе 2022 года мы направили заявку на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом», — сообщили «Интерфаксу» в министерстве. Сотрудники Минцифры составили заявку в соответствии с требованиями Евросоюза. Сейчас в ведомстве ожидают решения о ее рассмотрении. Интеграция российской и европейской платформ для взаимного считывания сертификатов о вакцинации граждан возможна, рассказали в министерстве. Но для формирования документа нужно обеспечивать его подписание по стандартам Евросоюза и использовать в его наполнении справочную информацию ЕС. В случае успешного присоединения к инфраструктуре ЕС Минцифры планирует формировать сертификат по европейским стандартам в дополнение к российскому. Процедура будет осуществляться по отдельным запросам граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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