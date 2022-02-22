Псаки нашла на Украине «зеленых человечков», как в Крыму 2014-го

23 февраля 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

«Зеленые человечки» ведут себя как военные РФ, сказали в Белом доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине На территории Восточной Украины заметили «зеленых человечков» без военной униформы, которые ведут себя как российские военные. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные», — сказала Псаки на брифинге, передает РИА «Новости». Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия уже вторглась на Украину, потому что в Донбассе есть войска РФ. Минобороны РФ будет проводить в Донбассе миротворческие операции, сообщает «Ридус» со ссылкой на указ о признании ДНР и ЛНР. В НАТО сообщили о готовности направить более 100 самолетов на защиту Украины, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Президент США Джо Байден сказал, что решил перебросить дополнительных военных в Прибалтику для их укрепления, передает RT. По его словам, Америка не собирается воевать с РФ. «Зелеными человечками» или «вежливыми людьми» называли военных без опознавательных знаков, которые весной 2014 года обеспечивали безопасность Крыма в дни проведения референдума об отделении полуострова от Украины и присоединения его к России. Позже президент РФ Владимир Путин признал, что это были российские военные. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На территории Восточной Украины заметили «зеленых человечков» без военной униформы, которые ведут себя как российские военные. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные», — сказала Псаки на брифинге, передает РИА «Новости». Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия уже вторглась на Украину, потому что в Донбассе есть войска РФ. Минобороны РФ будет проводить в Донбассе миротворческие операции, сообщает «Ридус» со ссылкой на указ о признании ДНР и ЛНР. В НАТО сообщили о готовности направить более 100 самолетов на защиту Украины, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Президент США Джо Байден сказал, что решил перебросить дополнительных военных в Прибалтику для их укрепления, передает RT. По его словам, Америка не собирается воевать с РФ. «Зелеными человечками» или «вежливыми людьми» называли военных без опознавательных знаков, которые весной 2014 года обеспечивали безопасность Крыма в дни проведения референдума об отделении полуострова от Украины и присоединения его к России. Позже президент РФ Владимир Путин признал, что это были российские военные.