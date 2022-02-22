Псаки нашла на Украине «зеленых человечков», как в Крыму 2014-го

На территории Восточной Украины заметили «зеленых человечков» без военной униформы, которые ведут себя как российские военные. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные», — сказала Псаки на брифинге, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия уже вторглась на Украину, потому что в Донбассе есть войска РФ. Минобороны РФ будет проводить в Донбассе миротворческие операции, сообщает «Ридус» со ссылкой на указ о признании ДНР и ЛНР. В НАТО сообщили о готовности направить более 100 самолетов на защиту Украины, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Президент США Джо Байден сказал, что решил перебросить дополнительных военных в Прибалтику для их укрепления, передает RT. По его словам, Америка не собирается воевать с РФ.
«Зелеными человечками» или «вежливыми людьми» называли военных без опознавательных знаков, которые весной 2014 года обеспечивали безопасность Крыма в дни проведения референдума об отделении полуострова от Украины и присоединения его к России. Позже президент РФ Владимир Путин признал, что это были российские военные.
На территории Восточной Украины заметили «зеленых человечков» без военной униформы, которые ведут себя как российские военные. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные», — сказала Псаки на брифинге, передает РИА «Новости». Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия уже вторглась на Украину, потому что в Донбассе есть войска РФ. Минобороны РФ будет проводить в Донбассе миротворческие операции, сообщает «Ридус» со ссылкой на указ о признании ДНР и ЛНР. В НАТО сообщили о готовности направить более 100 самолетов на защиту Украины, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Президент США Джо Байден сказал, что решил перебросить дополнительных военных в Прибалтику для их укрепления, передает RT. По его словам, Америка не собирается воевать с РФ. «Зелеными человечками» или «вежливыми людьми» называли военных без опознавательных знаков, которые весной 2014 года обеспечивали безопасность Крыма в дни проведения референдума об отделении полуострова от Украины и присоединения его к России. Позже президент РФ Владимир Путин признал, что это были российские военные.