РИА «Новости»: ООН расширит свое присутствие на Украине

26 февраля 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

Организация объединенных наций (ООН) намерена расширить свое присутствие на территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса. «ООН привержена расширению нашего присутствия, расширяем наше присутствие на Украине», — приводит слова Гриффитса РИА «Новости». Также он подчеркнул, что ООН не намерена вывозить своих представителей с украинской территории. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Постпред России в ООН Василий Небензя объяснил членам организации решение Путина о проведении военной операции по защите Донбасса. Конгрессмены США призвали исключить РФ из числа постоянных членов Совета безопасности ООН. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что российские военнослужащие обеспечат безопасность сотрудников ООН и ОБСЕ, передает RT. МИД Италии сообщило, что комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации.