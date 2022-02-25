25 февраля 2022

РИА: Канада введет санкции против Путина и Лаврова

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Болельщики на Никольской и Красной площади. Москва, канадский флаг, флаг канады
Власти Канады планируют ввести санкции против Путина и Лаврова Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада объявила о введении нового пакета санкций против России, в том числе против президента страны Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на слова премьер-министра страны Джастина Трюдо.

«Канада объявляет наш третий набор суровых скоординированных санкций. Во-первых, мы введем санкции против президента Путина и других архитекторов этой варварской войны», — сказал премьер-министр Канады в телеобращении.

Ранее Британия предприняла жесткие санкции против Путина Лаврова. Министры иностранных дел Евросоюза также включили в санкционный список президента РФ и главу МИД РФ. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о намерении США ввести санкции против властей России.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он предупредил Запад, что их ждут последствия, если они помешают планам России относительно Киева. Путин призвал украинцев брать власть в свои руки и не позволить «бандеровцам и неонацистам использовать» их жен, детей, стариков «в качестве живого щита».

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Канада объявила о введении нового пакета санкций против России, в том числе против президента страны Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на слова премьер-министра страны Джастина Трюдо. «Канада объявляет наш третий набор суровых скоординированных санкций. Во-первых, мы введем санкции против президента Путина и других архитекторов этой варварской войны», — сказал премьер-министр Канады в телеобращении. Ранее Британия предприняла жесткие санкции против Путина Лаврова. Министры иностранных дел Евросоюза также включили в санкционный список президента РФ и главу МИД РФ. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о намерении США ввести санкции против властей России. Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он предупредил Запад, что их ждут последствия, если они помешают планам России относительно Киева. Путин призвал украинцев брать власть в свои руки и не позволить «бандеровцам и неонацистам использовать» их жен, детей, стариков «в качестве живого щита».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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