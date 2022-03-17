Володин разъяснил отягчающие обстоятельства для педофилов

В законе ужесточили наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет, сообщил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В законе о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних появились отягчающие обстоятельства. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Появляются отягчающие обстоятельства, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Законом ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет», — написал Володин в своем telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для педофилов. В Совете федерации РФ одобрили закон о пожизненном заключении для педофилов за повторное сексуальное насилие, пишет RT. Закон об ужесточении наказания за педофилию и ее укрывательство вступил в силу с сегодняшнего дня, 17 марта.