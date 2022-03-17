Володин разъяснил отягчающие обстоятельства для педофилов

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Организационное собрание фракции политической партии
В законе ужесточили наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет, сообщил Вячеслав Володин Фото:

В законе о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних появились отягчающие обстоятельства. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Появляются отягчающие обстоятельства, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Законом ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет», — написал Володин в своем telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для педофилов. В Совете федерации РФ одобрили закон о пожизненном заключении для педофилов за повторное сексуальное насилие, пишет RT. Закон об ужесточении наказания за педофилию и ее укрывательство вступил в силу с сегодняшнего дня, 17 марта.

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В законе о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних появились отягчающие обстоятельства. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Появляются отягчающие обстоятельства, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Законом ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет», — написал Володин в своем telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для педофилов. В Совете федерации РФ одобрили закон о пожизненном заключении для педофилов за повторное сексуальное насилие, пишет RT. Закон об ужесточении наказания за педофилию и ее укрывательство вступил в силу с сегодняшнего дня, 17 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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