Самое важное из разговора Путина и губернатора ЯНАО Артюхова

Инициативы главы региона были поддержаны в Москве
Рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхова состоялась 21 марта. В ходе разговора глава региона рассказал, с какими проблемами приходится сталкиваться Ямалу и как их удается решать.
- Естественный прирост населения в ЯНАО — в числе первых в стране. Число многодетных семей в регионе за 10 лет увеличилось в 2,5 раза, детская смертность сравнялась со средними показателями по России.
- В приоритете для округа — ранняя профориентация. Однако важнейшая задача властей — школы и детские садики. «Заканчиваем в этом году большую программу, 22 детских сада будут полностью построены. Новые, капитальные, красивые. Следующая амбициозная задача — 25 новых школ», — подчеркнул губернатор Артюхов.
- В регионе продолжает развиваться транспортная инфраструктура. Аэропорт Нового Уренгоя строится без бюджетных вливаний, как и мост через Пур, построенный два года назад.
- В числе проблем, упомянутых президентом Путиным — экология. На Ямале планируется убрать порядка 300 свалок. Будет усилен мониторинг за нарушителями с помощью беспилотников, очищены водоохранные зоны.
- К 2023 году 18 тысяч ямальских семей переедут в новые квартиры. Регион вышел на хорошие темпы строительства намерен выполнить обязательства по расселению аварийного жилья.
- По предложению губернатора Артюхова Владимир Путин поручит правительству рассмотреть вопрос о «северных» надбавках для федеральных структур с первого дня службы. Это должно помочь силовым и правоохранительным структурам решить проблему кадрового голода.
Ранее сообщалось, что губернатор Артюхов и президент Путин провели рабочую встречу. По мнению экспертов, разговор главы региона и главы государства будет иметь большое значение для дальнейшего развития региона.
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