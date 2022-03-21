21 марта 2022

Самое важное из разговора Путина и губернатора ЯНАО Артюхова

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Визит министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина в Курган., портрет, артюхов дмитрий
Инициативы главы региона были поддержаны в Москве Фото:

Рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхова состоялась 21 марта. В ходе разговора глава региона рассказал, с какими проблемами приходится сталкиваться Ямалу и как их удается решать.

Ранее сообщалось, что губернатор Артюхов и президент Путин провели рабочую встречу. По мнению экспертов, разговор главы региона и главы государства будет иметь большое значение для дальнейшего развития региона.

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Рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхова состоялась 21 марта. В ходе разговора глава региона рассказал, с какими проблемами приходится сталкиваться Ямалу и как их удается решать. Ранее сообщалось, что губернатор Артюхов и президент Путин провели рабочую встречу. По мнению экспертов, разговор главы региона и главы государства будет иметь большое значение для дальнейшего развития региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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