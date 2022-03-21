Самое важное из разговора Путина и губернатора ЯНАО Артюхова

Инициативы главы региона были поддержаны в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхова состоялась 21 марта. В ходе разговора глава региона рассказал, с какими проблемами приходится сталкиваться Ямалу и как их удается решать.

Ранее сообщалось, что губернатор Артюхов и президент Путин провели рабочую встречу. По мнению экспертов, разговор главы региона и главы государства будет иметь большое значение для дальнейшего развития региона.