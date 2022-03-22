Зеленский примет участие в саммите стран НАТО

23 марта 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

Зеленский выступит по видеосвязи на саммите НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи на внеочередном саммите стран НАТО 24 марта в Брюсселе. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на представителя главы государства Сергея Никифорова. «Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта в видеоформате», — передает УНИАН слова Никифорова. Информация опубликована в telegram-канале агентства. Сообщается, что внеочередной саммит будет посвящен ситуации на Украине. О внеочередном саммите в Брюсселе объявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял, что в ходе встречи будет требовать нарастить присутствие НАТО в своей стране. Сообщалось, что президент США Джо Байден после этого отправится в Польшу, чтобы провести переговоры в Варшаве с главой страны Анджей Дудой в связи с ситуацией на Украине. Власти Украины добиваются вмешательства НАТО. После того, как министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине. Советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал ее слова провокацией, добиваясь настоящей войны в Европе разразилась бы настоящая война. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи на внеочередном саммите стран НАТО 24 марта в Брюсселе. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на представителя главы государства Сергея Никифорова. «Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта в видеоформате», — передает УНИАН слова Никифорова. Информация опубликована в telegram-канале агентства. Сообщается, что внеочередной саммит будет посвящен ситуации на Украине. О внеочередном саммите в Брюсселе объявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял, что в ходе встречи будет требовать нарастить присутствие НАТО в своей стране. Сообщалось, что президент США Джо Байден после этого отправится в Польшу, чтобы провести переговоры в Варшаве с главой страны Анджей Дудой в связи с ситуацией на Украине. Власти Украины добиваются вмешательства НАТО. После того, как министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине. Советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал ее слова провокацией, добиваясь настоящей войны в Европе разразилась бы настоящая война.