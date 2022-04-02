Reuters: российские олигархи заранее думают, как обойти санкции

02 апреля 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Олигархи заранее пытаются обойти санкции Запада, заявил Эндрю Адамс Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские олигархи, против которых еще не ввели санкции, заранее думают над тем, как их обойти. Об этом заявил глава новой оперативной группы Министерства юстиции США Эндрю Адамс в интервью агентству Reuters. «В некоторых случаях даже олигархи, в отношении которых еще не введены санкции, пытаются перемещать активы до потенциальных будущих санкций. Но они сталкиваются с беспрецедентно высоким уровнем международного сотрудничества для отслеживания доходов. Однако отследить активы олигархов часто сложно, потому что они скрыты за слоями подставных компаний, разбросанных по всему миру», — сказал Адамс. Санкции против российских олигархов ввели после начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел четыре пакета персональных санкций против российских чиновников и бизнесменов. Под санкции также попали частные и государственные компании, отмечает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские олигархи, против которых еще не ввели санкции, заранее думают над тем, как их обойти. Об этом заявил глава новой оперативной группы Министерства юстиции США Эндрю Адамс в интервью агентству Reuters. «В некоторых случаях даже олигархи, в отношении которых еще не введены санкции, пытаются перемещать активы до потенциальных будущих санкций. Но они сталкиваются с беспрецедентно высоким уровнем международного сотрудничества для отслеживания доходов. Однако отследить активы олигархов часто сложно, потому что они скрыты за слоями подставных компаний, разбросанных по всему миру», — сказал Адамс. Санкции против российских олигархов ввели после начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел четыре пакета персональных санкций против российских чиновников и бизнесменов. Под санкции также попали частные и государственные компании, отмечает «Национальная служба новостей».