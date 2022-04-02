Reuters: российские олигархи заранее думают, как обойти санкции

Российские олигархи, против которых еще не ввели санкции, заранее думают над тем, как их обойти. Об этом заявил глава новой оперативной группы Министерства юстиции США Эндрю Адамс в интервью агентству Reuters.
«В некоторых случаях даже олигархи, в отношении которых еще не введены санкции, пытаются перемещать активы до потенциальных будущих санкций. Но они сталкиваются с беспрецедентно высоким уровнем международного сотрудничества для отслеживания доходов. Однако отследить активы олигархов часто сложно, потому что они скрыты за слоями подставных компаний, разбросанных по всему миру», — сказал Адамс.
Санкции против российских олигархов ввели после начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел четыре пакета персональных санкций против российских чиновников и бизнесменов. Под санкции также попали частные и государственные компании, отмечает «Национальная служба новостей».
Российские олигархи, против которых еще не ввели санкции, заранее думают над тем, как их обойти. Об этом заявил глава новой оперативной группы Министерства юстиции США Эндрю Адамс в интервью агентству Reuters. «В некоторых случаях даже олигархи, в отношении которых еще не введены санкции, пытаются перемещать активы до потенциальных будущих санкций. Но они сталкиваются с беспрецедентно высоким уровнем международного сотрудничества для отслеживания доходов. Однако отследить активы олигархов часто сложно, потому что они скрыты за слоями подставных компаний, разбросанных по всему миру», — сказал Адамс. Санкции против российских олигархов ввели после начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел четыре пакета персональных санкций против российских чиновников и бизнесменов. Под санкции также попали частные и государственные компании, отмечает «Национальная служба новостей».