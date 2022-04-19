В России зарегистрировали новую платежную систему

Новая платежная система будет называться Hello Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В России появилась новая платежная система. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступая в Госдуме РФ. Ее слова приводятся на сайте Госдумы.

«Центробанк зарегистрировал новую платежную систему — Hello. Оператором выступит Транскапиталбанк», — сказала Набиуллина.

Ранее Евросоюз отключил ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT в знак несогласия с проведением специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сотрудничество с российскими банками также прекратили Visa и MasterCard. 31 марта СМИ сообщили, что Россия закончила работу над аналогом SWIFT.