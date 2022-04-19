В России зарегистрировали новую платежную систему

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Новая платежная система будет называться Hello Фото:
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В России появилась новая платежная система. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступая в Госдуме РФ. Ее слова приводятся на сайте Госдумы.

«Центробанк зарегистрировал новую платежную систему — Hello. Оператором выступит Транскапиталбанк», — сказала Набиуллина.

Ранее Евросоюз отключил ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT в знак несогласия с проведением специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сотрудничество с российскими банками также прекратили Visa и MasterCard. 31 марта СМИ сообщили, что Россия закончила работу над аналогом SWIFT.

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В России появилась новая платежная система. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступая в Госдуме РФ. Ее слова приводятся на сайте Госдумы. «Центробанк зарегистрировал новую платежную систему — Hello. Оператором выступит Транскапиталбанк», — сказала Набиуллина. Ранее Евросоюз отключил ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT в знак несогласия с проведением специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сотрудничество с российскими банками также прекратили Visa и MasterCard. 31 марта СМИ сообщили, что Россия закончила работу над аналогом SWIFT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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