В России зарегистрировали новую платежную систему

Новая платежная система будет называться Hello
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В России появилась новая платежная система. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступая в Госдуме РФ. Ее слова приводятся на сайте Госдумы.
«Центробанк зарегистрировал новую платежную систему — Hello. Оператором выступит Транскапиталбанк», — сказала Набиуллина.
Ранее Евросоюз отключил ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT в знак несогласия с проведением специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сотрудничество с российскими банками также прекратили Visa и MasterCard. 31 марта СМИ сообщили, что Россия закончила работу над аналогом SWIFT.
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