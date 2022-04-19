Медведев: санкции Запада не задушат Россию

19 апреля 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Против России ведется экономическая война, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции Запада не смогут задушить конференцию страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, западные санкции не изолируют Россию от мира. «Против России ведется экономическая война, но задушить конференцию страны и изолировать ее не получится. Россия обладает интеллектуальным потенциалом и человеческим капиталом, чтобы выйти из сложившейся ситуации победителем», — заявил Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию. По его словам, из-за попыток расширения НАТО у границ России правительству нужно быть готовым к агрессивным действиям. «Нужно наращивать мощности для обеспечения страны современными вооружениями», — уточнил он. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Антироссийские санкции Запада не смогут задушить конференцию страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, западные санкции не изолируют Россию от мира. «Против России ведется экономическая война, но задушить конференцию страны и изолировать ее не получится. Россия обладает интеллектуальным потенциалом и человеческим капиталом, чтобы выйти из сложившейся ситуации победителем», — заявил Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию. По его словам, из-за попыток расширения НАТО у границ России правительству нужно быть готовым к агрессивным действиям. «Нужно наращивать мощности для обеспечения страны современными вооружениями», — уточнил он. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.