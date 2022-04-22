Сенатор Цеков: жители юга Украины хотят вступить в РФ

Две трети жителей юга Украины проголосуют за присоединение к России. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков.
«Мы должны дать людям надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдет и пройдет действительно свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России. Жители юга Украины всегда ментально тяготели к России», — сказал Цеков в интервью РИА «Новости».
Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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Две трети жителей юга Украины проголосуют за присоединение к России. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков. «Мы должны дать людям надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдет и пройдет действительно свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России. Жители юга Украины всегда ментально тяготели к России», — сказал Цеков в интервью РИА «Новости». Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.