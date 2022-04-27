Кадыров жестко наехал на командира «Азова»* из-за лжи о ВС РФ. «Черт конченный, будь мужчиной!»

28 апреля 2022 в 06:41 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров возмутился словам нациста о том, что РФ не способствует эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров наехал на командира одного из отрядов национального батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), который обвинил Вооруженные силы РФ в том, что они якобы препятствуют спасению мирных жителей из зоны боевых действий. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин делает все возможное для спасения мирных украинцев. «Только что слушал заявление исполняющего обязанности какого-то „Азовского“ командира. Он всех обвиняет [РФ] и призывает делать все возможное и невозможное для спасения мирных жителей, используя [в своей риторике] 1944-е годы. И ему даже не стыдно: из-за него [в зоне боевых действий] находятся раненные», — рассказал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чеченской республики подчеркнул, что ВС России дают гуманитарные коридоры, чтобы выпустить мирных жителей и раненных. До какой степени нужно быть «лохом и неваляшкой», чтобы делать такие призывы, прячась за спиной у гражданского населения, отметил он. «Тебе президент РФ помогает — выйди и сдайся, если не хочешь сдаваться — давайте выпустим мирных жителей и раненных», — добавил Кадыров. По его словам, во времена Российской Империи, чеченские командиры сами выходили и давали себя убивать, чтобы спасти других от смерти. «Ты, черт конченный, будь мужчиной! Как тебе не стыдно прятаться за спиной детей и стариков? <…> Отпусти мирных или сам выйди со всеми, не пожалеешь», — резюмировал он. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров наехал на командира одного из отрядов национального батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), который обвинил Вооруженные силы РФ в том, что они якобы препятствуют спасению мирных жителей из зоны боевых действий. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин делает все возможное для спасения мирных украинцев. «Только что слушал заявление исполняющего обязанности какого-то „Азовского“ командира. Он всех обвиняет [РФ] и призывает делать все возможное и невозможное для спасения мирных жителей, используя [в своей риторике] 1944-е годы. И ему даже не стыдно: из-за него [в зоне боевых действий] находятся раненные», — рассказал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чеченской республики подчеркнул, что ВС России дают гуманитарные коридоры, чтобы выпустить мирных жителей и раненных. До какой степени нужно быть «лохом и неваляшкой», чтобы делать такие призывы, прячась за спиной у гражданского населения, отметил он. «Тебе президент РФ помогает — выйди и сдайся, если не хочешь сдаваться — давайте выпустим мирных жителей и раненных», — добавил Кадыров. По его словам, во времена Российской Империи, чеченские командиры сами выходили и давали себя убивать, чтобы спасти других от смерти. «Ты, черт конченный, будь мужчиной! Как тебе не стыдно прятаться за спиной детей и стариков? <…> Отпусти мирных или сам выйди со всеми, не пожалеешь», — резюмировал он. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.