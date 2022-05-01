Два китайских истребителя вошли в небо Тайваня

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
В небе Тайваня замечены два китайских истребители Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Два истребителя Су-30 Военно-воздушных сил Китая вошли в небо Тайваня. Об этом сообщает Taiwan news.

«Два истребителя Су-30 ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня (ПВО)», — пишет издание со ссылкой на министерство национальной обороны.

Уточняется, что истребители замечены северо-востоку от острова Дунша. Самолеты повернули назад после того, как тайваньские военные отправили самолеты, выпустили радиопредупреждения и развернули зенитно-ракетные системы для их отслеживания, добавляет Taiwan news.

Правительство Китая поручило провести учения военной авиации и флота в районе Тайваня в середине апреля. Учения были направлены против «ошибочных сигналов» США по вопросу Тайваня. Позже Китай потребовал от Вашингтона прекратить любые официальные контакты с Тайванем. А США и Великобритания провели переговоры по снижению рисков конфликта с Китаем из-за Тайваня.

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Два истребителя Су-30 Военно-воздушных сил Китая вошли в небо Тайваня. Об этом сообщает Taiwan news. «Два истребителя Су-30 ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня (ПВО)», — пишет издание со ссылкой на министерство национальной обороны. Уточняется, что истребители замечены северо-востоку от острова Дунша. Самолеты повернули назад после того, как тайваньские военные отправили самолеты, выпустили радиопредупреждения и развернули зенитно-ракетные системы для их отслеживания, добавляет Taiwan news. Правительство Китая поручило провести учения военной авиации и флота в районе Тайваня в середине апреля. Учения были направлены против «ошибочных сигналов» США по вопросу Тайваня. Позже Китай потребовал от Вашингтона прекратить любые официальные контакты с Тайванем. А США и Великобритания провели переговоры по снижению рисков конфликта с Китаем из-за Тайваня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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